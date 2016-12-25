曾率兩百兄弟械鬥 他浪子回頭變大學教授

台師大副教授謝智謀，從小經歷家暴，還曾混幫派，帶200多名兄弟砍殺械鬥，最後浪子回頭成為大學教授，更將冒險教育引進台灣，幫許多孩子翻轉人生。

從小經歷許多挫折和困頓的台灣師範大學副教授謝智謀，更能體會許多受創或弱勢個案學生的心情，10多年前自美國返台任教時，就將戶外體驗和冒險治療引進台灣，多年來的投入深受肯定，今年更獲美國體驗教育學會頒發「實踐家獎」，是該獎設立30年來首位非美籍得獎人士。

謝智謀表示，自己從3歲時就開始遭受家暴，在當時的年代，打小孩被認為是正常的事，但父親打他打得特別凶，「除了被踢、被踹，還被吊在屋梁上毆打」，4歲時為了躲避被毆打，曾一個人跑去山上躲了4天3夜，躲在大自然的懷抱裡，讓他暫時逃離痛苦，也因此對山產生特殊感情。

10歲時，謝智謀家從新竹山區搬到桃園市區，升上國中後，因為不喜歡唸書，在國二一度中輟，還跑回原住民部落住了幾個月，之後才又轉學，後來還考上成功高中。

不愛唸書的他，始終無法從課業中獲取成就感，因此開始混幫派，帶200多個兄弟到處砍殺、械鬥，謝智謀坦言，從領導和指揮兄弟中，他才感受到自己被需要，覺得自己的生命有價值，但後來也因打架等偏差行為而被成功高中退學，轉到桃園高中。

到了桃園高中後，謝智謀遇到人生第一個重大挫折。他回想，有一次偷機車被抓到，被警察銬上手銬，眾目睽睽下被帶走，街上那種辱罵和鄙視的眼神，讓他感到很羞愧，在調查過程中還被警察刑求，後來被判保護管束，必須接受感化教育，這段飽受屈辱的過程「讓他的生命重新被解構」。

「為了證明我也可以做得到」，謝智謀回學校後發憤唸書，最後考上國立台灣師範大學體育系。謝智謀表示，在大學階段，他表現很風光，為的就是得到別人的肯定，不過一旦沒有掌聲，他就會感到痛苦空虛。

後來謝智謀跟著女友到美國唸書，但他跟女友家人不合，加上女友又另結新歡，謝智謀表示，自己辭掉工作跟女友去美國，結果女友跟人跑了，爸爸又住院，而自己四處打工賺錢而累到胃出血，在這樣多重打擊下，讓他得了憂鬱症，還一度想要自殺。

想要結束生命的那一晚，謝智謀跟上帝禱告，突然「好像插頭接上插座、通上了電」，藉由和上帝對話，他重新開始思索生命，開始體認到「生命的價值不是爭來的，而是自己創造的」，過去他是活給別人看，現在要開始為自己而活。

成為基督徒後，謝智謀在信仰中找到自己的定位，也有力量重新站起來，後來更拿到全額獎學金，減輕經濟壓力，在美國拿到博士學位後，就回到台灣的大專任教，也因為自己過去的經驗，因此他將戶外體驗、冒險教育和冒險治療引進台灣。

為了幫助曾受創傷的孩子，謝智謀也和許多民間團體合作，在社工、心理諮商等人員陪同下，帶領曾受性侵害、家暴的孩子去山野活動，讓他們接受大自然的療瘉。

第一次帶被性侵少女去登山時，謝智謀指出，剛開始大家都斜眼看他，因為她們內心非常痛恨男人，其中一位原民少女每天都抽兩包菸，連自己的原住民名字都喊不出，也不願多談那段傷痛，但在21天課程中，「改變確實在發生」，最後活動結束前，少女回頭向山大聲喊出自己的名字，他知道「療癒已經開始」，之後少女開始戒菸，也回學校唸書，還立志要當戶外指導員。

謝智謀表示，大自然有一股療癒的力量，當孩子脫離原本的環境，就能用新的方式重新看待自我，在登山的過程中，他們學著領導、合作，開始被信任、被支持，也從中獲得自信，藉由生活經驗導入，連結到生命經驗，能幫助他們重新看待過去的傷痛。1051225

(中央社)