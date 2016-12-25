網傳明帶反同婚人入立院 廖國棟斥非事實

國民黨立法院黨團總召廖國棟今天針對網傳他明天將帶反同婚人士入立院鬧事表示，這完全不是事實，他本人及辦公室從未向立法院申請明天帶人入院，且立院已通告，明天禁止立委帶任何陳情人士進入院內。

立法院司法及法制委員會26日將處理婚姻平權法案，事關同性婚姻合法化，台灣同志家庭權益促進會等挺同婚團體，預計動員上萬人在立法院濟南路一側集會，盼法案出委員會。立場相左的下一代幸福聯盟也將動員群眾在立法院中山南路一側集會，要求「停止審查，交付公投」。

司法及法制委員會11月17日在審查婚姻平權法案時，曾有反同群眾翻牆闖入立法院，要求「先公廳、再審查」。當時由廖國棟率國民黨立委孔文吉、許淑華、許毓仁等人出面安撫。

司法及法制委員會26日將再度處理婚姻平權法案，有網路傳言指出，廖國棟要協助反同團體入立院鬧事。廖國棟今天對此表示，這完全不是事實。

他指出，他本人及他的辦公室從未向立法院申請明天帶人入院，網路流傳並非事實。且立法院已通告各黨團，明天禁止立委帶領任何陳情人進入院內。

另外，廖國棟說，他基於信仰，反對民法修正，建議多聽取各方意見後，再來決定，更呼籲總統蔡英文應表態，不該放任爭議紛擾，立法院對於如此重大議案，應待行政院提案提出後再來處理為宜。

廖國棟說，社會尚無共識之重大爭議性法案，應充分溝通，凝聚共識後再來修法，以免社會紛擾擴大。1051225

(中央社)