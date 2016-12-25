國民黨2波抗議反核食 號召萬人上街

我要評比

反對日本核災地區食品進口，中國國民黨今天發動2波抗議，除了上午包圍核災食品公聽會，下午號召萬人集結自由廣場，黨主席洪秀柱將率一級主管出席。

國民黨發起的抗議活動分為上午與下午場，上午8時30分包圍在新北市新店區舉辦的核災食品公聽會，下午則號召萬人上街反核食。

國民黨下午預計1時30分在中正紀念堂自由廣場集結，從景福門、凱達格蘭大道、公園路，一路走到離總統蔡英文官邸最近的財政部前，表達抗議。

洪秀柱將率黨內一級主管，參加遊行活動。國民黨呼籲，食安議題不分黨派，期盼民眾共同站出來響應，民眾可自行攜帶鍋、鏟等廚具，敲打發聲，表達全民堅決反對核災區食品進口的決心。

副主席郝龍斌下午也將在自由廣場大孝門進行公投護食安連署，前行政院長郝柏村也將出席，此外，宣布投入台北市長選舉的前總統府副祕書長羅智強將出席，直播採訪郝龍斌。1051225

(中央社)