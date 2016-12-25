樂來越愛你動人 艾瑪史東試鏡就落淚

電影「樂來越愛你」配樂曲曲動聽，其中最賺人熱淚的就是艾瑪史東參加試鏡將近4分鐘的獨唱，該曲作曲家賈斯汀也透露，艾瑪史東演出試鏡戲時，最後唱到哭了，感動在場所有人。

西洋愛情片「樂來越愛你」穿插歌舞劇的演出，豐富情感層次，男女主角雷恩葛斯林（Ryan Gosling）和艾瑪史東（Emma Stone）在電影中展現精湛演技、舞功，兩人難得開嗓唱歌也讓不少影迷驚喜表示「原來這麼會唱」。

「樂來越愛你」配樂曲曲動聽，其中最賺人熱淚的就是艾瑪史東參加試鏡將近4分鐘的獨唱，真誠的歌聲唱出所有追夢人的心聲，把對夢想的渴望和挫敗表現得淋漓盡致。

該曲除了與艾瑪自身闖蕩好萊塢的經歷相似之外，導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）表示，這首歌打動人心的另一個關鍵在於拍攝方式，「這一幕完全由艾瑪唱現場，她靠自己的感覺，從說故事進入唱歌，而作曲家賈斯汀赫維茲（Justin Hurwitz）則在另一個房間配合她的歌聲即興演奏。」

作曲家賈斯汀說，「這是我為電影寫的最後一首歌，但直到艾瑪演出試鏡戲的這一刻它才真正擁有了靈魂，艾瑪唱到最後甚至哭了，而現場所有人都被感動得說不出話來。」

勇敢接受演出挑戰的艾瑪史東則說，「雖然拍這一幕讓我緊張到快吐，但百老匯的表演經驗，讓我深刻體會到現場演出的張力，即便有時會唱到破音或小小走音，現場的魅力仍是無可取代的。」

而許多影評也認為光是艾瑪史東在這一幕的表現，就足以保送奧斯卡入圍名單，對此她也表示，「我試著不去想那些，我只想專注於當下，做好該做的事，不必去想它後續帶來的結果。」

「樂來越愛你」描述落魄的爵士鋼琴家賽巴斯汀（雷恩葛斯林飾）與懷抱明星夢的小演員蜜亞（艾瑪史東飾）相遇相知、相愛相惜，一起在充滿可能的洛杉磯互相扶持、追逐夢想。但是，當他們逐漸邁向成功，現實的壓力卻磨損了原本美好的愛情，兩人的關係面臨巨大的考驗。1051225

(中央社)