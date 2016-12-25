反核食遊行 北市部分路段交管公車改道
中國國民黨今天舉辦「反核食、站出來」遊行。台北市公共運輸處表示，配合遊行，重慶南路、愛國西路等路段施行交管，預估26線公車改道；警方也針對中山南路附近路段交管。今天中午起，視現場狀況提前或延後及彈性擴大管制範圍。
反對日本核災地區食品進口，國民黨今天發動2波抗議，上午包圍核災食品公聽會，下午在自由廣場遊行抗議，要讓政府聽見人民拒絕核災地區食品的聲音。
台北市警察局說，「反對日本核災食品輸台」遊行活動，參與民眾預計下午1時集結，下午2時40分遊行隊伍出發，下午3時20分抵達財政部前，下午3時30分活動結束；今天中午起，視現場狀況提前或延後及彈性擴大管制範圍。
警方表示，集會地點在愛國東路的捷運中正紀念堂站5號出口前人行道和慢車道，及愛國西路與羅斯福路口的財政部前。
遊行路線從愛國東路人行道及慢車道集合後出發，右轉中山南路後左轉凱達格蘭大道，再左轉公園路轉貴陽街，最後右轉中山南路，在愛國西路的財政部前解散。
此外，配合今天「反對核災食品」集會遊行，重慶南路(愛國西路至南海路)、愛國西路(博愛路至中山南路)、南昌路(愛國西路至南海路)、公園路(貴陽街至愛國西路)等道路交通管制，公車路線配合調整行駛動線，預估有26線公車改道，共計22個站位取消。1051225
(中央社)
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