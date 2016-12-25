台中2測站空品紫爆 啟動應變措施

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台中市今天空氣品質不良，上午9測站出現紅色不良等級，還有2測站出現紫爆，台中市政府隨即啟動緊急應變措施，同時聯繫台電公司啟動預備降載程序。

依據台中市即時空氣品質資料顯示，上午8時后里、沙鹿、忠明、西屯、烏日、清水、豐原、龍井、大肚等9測站已達紅色不良等級，文山及東大測站則已達紫色等級。

台中市政府環保局啟動緊急應變措施，已聯繫台電啟動預備降載程序，同時加強稽查不當空汙排放、加強道路洗掃街作業等措施，呼籲民眾儘量避免劇烈戶外活動並配戴口罩，做好自我防護。

環保局指出，也查核營建工地空氣汙染防制措施操作狀況，提高灑水頻率；加強稽查砂石廠，落實場內裸露區域粒狀汙染物的防制，及運輸車輛離開砂石廠前清洗車體及輪胎避免汙染聯外道路，避免空氣品質再度惡化。

環保局表示，依據環保署預報，今天受微弱東北季風及中部地區處中央山脈背風面的影響，汙染物擴散不佳，空氣品質容易不良，中南部縣市均會發生空汙情形。1051225

(中央社)