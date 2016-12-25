旗下慈善基金會是非多 川普有意解散

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美國總統當選人川普今天指出，他有意解散旗下備受爭議的慈善基金會，以避免利益衝突。但因基金會正受調查，紐約州檢察總長辦公室指出，它目前不可關閉。

法新社報導，當選數週以來，不只川普（Donald Trump）在美國和海外龐大商業利益與資產，所屬川普基金會（Donald J. Trump Foundation）也被人用放大鏡檢驗。1場利益衝突風暴可能正在醞釀中，而關閉慈善基金會則是他避免風暴的重大第1步。

這個基金會已多次成為爭議焦點，包括對於川普自己真正捐助多少錢的質疑，紐約州檢察長史奈德曼（Eric Schneiderman）也正就此調查。

史奈德曼辦公室今天下午發給美國媒體的聲明指出，川普現在還不可以關閉基金會。

史奈德曼的發言人席皮塔尼克（Amy Spitalnick）說：「紐約州檢察長辦公室仍在對川普基金會調查中，調查完成之前，基金會不可合法解散。」

路透社報導，川普沒有就關閉基金會提出時間表，但聲明自己要「避免我做為總統的角色出現任何衝突」。他已指示律師採取解散基金會的必要步驟。

川普本週表示，由於捐款有走川普家族後門之虞，他兒子艾瑞克（Eric Trump）將停止為基金會募款。他說，兒子的基金會得停止募款，這是個「荒謬的恥辱」。

史奈德曼是在10月間以尚未向紐約州當局登記、違反州法律為由，要求基金會停止接受捐款。

在此之前，「華盛頓郵報」（Washington Post）一系列報導點出基金會諸多不當，包括付錢解決川普事業在內的法律糾紛。

川普在聲明中說：「但因我將投入太多時間和精力做總統、解決我國和全球面臨的諸多問題，我可不要1樁好事扯上可能的利益衝突。」

1988年設立的川普基金會本身沒推什麼計畫，反而還捐款給其他非營利機構，像是為年輕人而設立的警察體育聯盟（Police Athletic League）等。（譯者：中央社何宏儒）1051225

(中央社)