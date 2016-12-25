溫馨耶誕夜 河內教堂湧現人潮

今年的耶誕夜適逢週末，加上天氣不會很冷，越南河內各處教堂昨晚都湧現人潮，歡慶耶誕夜，氣氛溫馨且熱鬧。

越南主流宗教是佛教，但是受到西方文化的影響，越南人日益重視耶誕節，尤其是年輕人。耶誕節當天越南民眾將互相送禮祝福，成為情侶展現自己對對方的愛情和關心的節日，許多父母也出錢請「耶誕老人」將禮物送給自己孩子，讓孩子們感到歡樂與驚喜。

河內市各所教堂、商店和購物中心近日都掛起彩燈、擺放耶誕樹等裝飾，各條街道擺滿了各式各樣的耶誕裝飾品、耶誕禮物、耶誕賀卡、耶誕老人衣服和相關玩具，到處都充滿佳節氣氛。

許多當地幼兒園值此佳節，昨天專門為小朋友舉辦相關活動，包括文藝歌舞表演、耶誕老人和白雪公主贈送耶誕禮物及比賽遊戲等，讓他們歡慶過節。穿上耶誕老人衣服的小朋友都很可愛，愉快心情全寫在臉上。

到了昨天晚上，由於恰逢週末，加上天氣不會很冷，河內民眾紛紛前往當地教堂與步行上街遊玩過節，享受耶誕夜平安與熱鬧的氣氛。

以河內大教堂（Nha Tho Lon）為例，傍晚就湧進人潮，民眾擠滿教堂四周街道，集會聊天、逛街或拍照、臉書打卡，參與教堂舉辦慶祝耶誕活動，氣氛熱絡。1051225

(中央社)