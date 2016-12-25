中梵建交談判尾聲 外交部：密切注意

各方消息指出，梵蒂岡與北京建交談判已進入尾聲。外交部25日重申，我對於教廷與中國大陸之對話及相關互動情形均有瞭解，持續密切關注其發展。(美聯社)

各方消息指出，梵蒂岡與北京建交談判已進入尾聲。外交部今日上午重申，我對於教廷與中國大陸之對話及相關互動情形均有瞭解，並隨時就相關情勢研析，持續密切關注其發展。

北京學者向法國廣播電台（RFI）透露，關於主教任命方式，梵、中雙方可能同意比照越南模式，主教人選由北京敲定，表面上仍由梵蒂岡來任命。

外交部指出，教廷非俗世國家，其對外關係首重全球牧靈及福傳，對於中國大陸地下教會教友之待遇及地上教會未能與羅馬教會共融均十分關切。另，教廷對我國天主教會及信徒之積極活躍，以及我社會之宗教自由、政治民主及人權保障等均甚為肯定。

外交部強調，教廷國務院長帕洛林樞機主教於今年9月上旬與副總統陳建仁會晤時曾特別說明，教廷基於福傳及牧靈的目的必須與中國大陸對話，以解決推展天主教會相關問題，雙方之對話僅止於教會事務，迄未觸及政治、外交關係方面的問題。

外交部表示，我與教廷邦交源遠流長，我將持續基於和平、自由等普世價值，強化雙邊高層互訪及宗教交流合作關係，積極參與教廷舉辦的國際活動，並致力增進與教廷和平人道慈善夥伴關係，作為教廷及世界各國推展慈愛及促進和平不可或缺的合作夥伴。

(旺報)