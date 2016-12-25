羅智強臉書回嗆 柯P：往自己臉上抹泥巴
總統府前副秘書長羅智強昨宣布投入台北市長選舉，柯文哲昨受訪時提及，很多人不做正事，每天想東想西，讓羅不滿在臉書開砲，批評柯傲慢無能，並稱讓他下台就是「最大正事」；對此柯今受訪時不以為然說，「怎麼會有人往自己臉上抹泥巴。」
柯文哲今上任滿2周年，上午他到內湖護國延平宮及金瑞治水園區巡查，媒體提及，羅智強發文批評他把大巨蛋搞成大廢蛋，弄得拆也不是、不拆也不是，這才是「不做正事」；羅還說，柯文哲傲慢又無能，把他換下台就是他要做的最大正事。
柯對此納悶表示，「我哪有說他不做正事？」怎麼有人往自己臉上抹泥巴，實在很奇怪，不想理他。他強調大巨蛋問題一定會處理，面對外界批評，他反問「你有辦法處理得更好嗎？」強調很多事情不用當下辯解，事過境遷後，大家就知道怎麼回事，難道大家希望他閉著眼睛放水嗎，「這是前兩任市長做的事。」
外界好奇，柯認為羅智強、張善政和蔣萬安誰才是對手？他表示，「柯文哲最大的敵人是柯文哲」，一個人免疫力好就不怕外面的細菌，終究還是要把自己的工作做好。
(中時)
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