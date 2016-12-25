李玉璽被算命仙說...前世是吃素的....

李玉璽私下個性很活潑。(盧禕祺攝)

李玉璽私下個性很活潑。(盧禕祺攝)

李玉璽身材高瘦很有型。(盧禕祺攝)

182公分的李玉璽，最近因忙宣傳主演電視劇《惡作劇之吻》、耶誕校園活動及跨年，體重直落，63公斤的他，盼能再長7公斤肉，也想上健身房鍛鍊體格增加免疫力。他說從小就是個難養的小孩，因有異位性皮膚炎及過敏體質，求學時體弱多病，三天兩頭常往醫院跑，到現在還有這個「王子病」，小時候請病假，不用上學很開心，但現在工作時若表現不好，反而有點困擾。

他說媽媽曾在嬰兒食品中加雞肉泥，他把其他食物吃了，但雞肉泥會從嘴角流出來，再長大一些，吃到肉就反胃、嘔吐，13歲以前只吃素菜，媽媽曾帶他算命，命理師說他前世可能是吃素的和尚，但他爸媽不以為意，只覺得容易生病可能和挑食有關，挑食是遺傳？他反虧爸爸李亞明：「他從小在眷村長大，食物掉地上也撿起來吃，他常說自己百毒不侵。」

在LINE TV、東森、超視新劇《惡作劇之吻》中，戲裡的媽媽找命理師幫他算命，說他20歲以前不成家就會出家，有佛緣橋段和他真實生活「微巧合」，「我是反過來，我一開始像出家，13歲就還俗了。」原來13歲那年，他被媽媽逼著吃肉，突然吞得下去，但檢驗過敏原，海鮮類還是不能吃，飲食習慣有不少「眉角」，但他拍戲時很能融入劇組，吃到粒粒分明的白飯就滿足。

他第一次演偶像劇，面對惡評不在意，因為出道就頂著爸爸李亞明光環，被罵「靠爸」罵得很習慣，他也不覺得自己長得帥，所以被說「不帥的江植樹」不介意。其實他為角色做不少功課，因耍酷的「江植樹」和他會搞笑個性反差大，「如果是李玉璽，有女生像劇中那樣送情書給我，我不會說『我不要』，我一定禮貌性先收下來，再決定要不要消失...。」

他和「植樹」角色個性有些雷同，平時自律甚嚴，不太亂花錢，對自己也非常節省，爸媽和經紀人常鼓勵他花錢，告訴他「有花才會努力賺」，今年花最多的一筆錢是網購買了一比一的動漫英雄片周邊商品，４萬台幣有找，他坦言金錢觀也是他挑女友的選項之一，「在我認知裡，男生沒有義務要幫女生付錢，我遇過和女生一起吃飯，付帳時她完全沒反應，那我可能就會在心裡打折扣。」

(中時)