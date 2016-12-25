陸網金業 IFC專家：缺乏規制和常識

中國大陸網路金融歷經一段「野蠻生長」期後，官方去年以來公布多項整治方案。一名世界銀行集團（WBG）下的官員表示，大陸的網金業仍缺乏規制和常識。

財新網報導，世界銀行集團國際金融公司（IFC）全球金融和市場業務線東亞太平洋地區首席技術援助官員賴金昌，23日在「2017中關村互聯網金融論壇暨第四屆普惠金融論壇」表示，推動網路金融的根本要素不是技術或商業模式，而是規制。

賴金昌說，以企業質押自身動產、並由銀行授信第三方倉儲監管公司監管的倉儲融資為例，在美國，倉儲融資欺詐額超過500美元判刑1年，欺詐額超過1萬美元判刑10年，但在中國大陸法律沒規範得那麼細。

他認為，在規制方面，大陸還有很多工作要做，法律的框架基本都有了，但細分市場的規則還很缺乏。

此外，他還強調金融創新應回歸常識，大陸企業濫用「徵信」二字，就是違背常識的例子。

賴金昌說，世界上大部分經濟體對徵信活動、徵信機構都有直接或間接監管，沒有得到許可，機構不能自稱徵信機構或從事徵信業務。大陸在徵信領域還沒有形成市場秩序。

他說，世界上沒有一家正規徵信機構會說自己在做「網路徵信」或「大數據徵信」，因為這兩者並不符合徵信的基本要求。徵信系統中分享的內容必須能解決一些基本訊息，譬如借款人身分識別、總負債水準和全面信貸表現，或能解決匯總和匹配問題，而這類數據相當有限。

他認為，如果在這個市場上大部分的參與者違反常識，市場是做不起來的。1051225

(中央社)