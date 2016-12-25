泰國國民美食 嗄拋肉末蓋飯
特派員看世界專欄說到泰國菜，多數人總想到酸辣蝦湯或綠咖哩雞，但多數泰國人認為國民美食是嗄拋肉末蓋飯，以豬肉或雞肉拌炒蒜末辣椒及嗄拋葉的一道菜，是泰國民眾心中的不二選擇。
這道美食在台灣也是挺受歡迎，但所使用的是九層塔葉並非嗄拋葉，這道菜也有人譯成打拋豬肉或雞肉，主要材料就是豬肉或雞肉，絞肉或切成絲，主角就是嗄拋葉（HOLY BASIL LEAVES），一種氣味濃烈的香草，在台灣比較少見，多數餐廳以九層塔替代，辛香料有蒜泥和辣椒，調味料有醬油、蠔油和糖。
泰國人傳統做法是將蒜泥和辣椒（視嗜辣程度）以油鍋爆香，加入肉末拌炒至焦香後，加入調味料再拌入嗄拋葉，就是一道美味又下飯的國民美食，另外還有加料版，就是煎個荷包蛋，成為嗄拋肉蓋飯，兼俱營養又有飽足感的美食。
泰國民眾指出，這道菜十分方便快速，搭配泰國香米飯最是美味，同時材料和調味料容易取得，也有人加入四季豆或蕃茄丁，或者是玉米筍等蔬菜，重點是濃烈香氣的嗄拋葉與肉末的組合，配上蒜與辣椒的辛辣味及醬汁滲入米飯中，到泰國各地，如果想不到吃什麼，點這道嗄拋豬或雞肉蓋飯，味道都不會有太大的差別。
至於其他泰國平民美食，有人認為是米粉湯或是雞肉飯或豬腳飯，但在泰國人心目中，這道具有泰國美味元素（辣和甜）的嗄拋豬肉或雞肉蓋飯才是真正的國民美食，它的地位如同台灣的滷肉飯、越南的牛肉河粉、日本的壽司、義大利的披薩一般，下次到泰國來千萬別忘這道國民美食。1051225
(中央社)
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