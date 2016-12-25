基隆買法拍屋免擔心 書記官帶你看房

法務部行政執行署宜蘭分署自12月起擴大服務項目，基隆地區首創可由書記官帶領民眾參觀法拍屋，歡迎民眾預約申請。（法務部行政執行署宜蘭分署提供）中央社記者王朝鈺傳真 105年12月25日

法務部行政執行署宜蘭分署自12月起擴大服務項目，基隆地區首創可由書記官帶領民眾參觀法拍屋，歡迎民眾預約申請。

首位申請預約看屋的袁姓男子表示，因退休後想尋找適合的新家，剛好在網路上看到拍賣公告，日前與承辦書記官聯絡後得知有這項服務，才會提出申請預約看屋，也希望宜蘭分署能多加宣導。

宜蘭分署表示，該屋位於「基隆市七堵區百五街76之3號」，是5樓公寓的4樓，有興趣的民眾可以至「宜蘭分署全球資訊網」（http://www.ily.moj.gov.tw）查詢，或和承辦股書記官聯絡，電話（03）9320747分機340。

宜蘭分署指出，民眾除可先與承辦股書記官聯絡外，也可上宜蘭分署全球資訊網「不動產及動產拍賣專區」下載申請表，填寫完後，傳真到（03）9328454，或郵寄至（26047）宜蘭縣宜蘭市中山路二段261號。

宜蘭分署表示，因受到法令限制，目前優先受理參觀無人居住的空屋，若屋內仍有住戶，必須取得同意後，才可預約看屋，另外，若有必要開鎖，申請人必須自行負擔費用。1051225

(中央社)