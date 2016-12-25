郭彥甫直言：曾被男人電到

郭彥甫(左)和王家梁拍戲建立好交情。(盧禕祺攝)

郭彥甫(左)和王家梁分享拍戲心得。(盧禕祺攝)

考驗默契。(盧禕祺攝)

哥倆好。(盧禕祺攝)

郭彥甫(左)和王家梁私下個性不同。(盧禕祺攝)

中天、中視新戲《讓愛飛揚》將於28日首播。郭彥甫、王家梁第一次合作，郭彥甫坦言，對王家梁第一印象是塊頭大，「眉角」可能很多，後來劇組在台東拍攝，演員們住一起，經歷6個颱風，共患難增進兄弟情，有天看王家梁拍一場英雄救美的戲，竟覺得「這小子在帥什麼」，如果自己是女生也會愛上他，沒電到女主角，他反而被王家梁電到。

兩人變好哥兒們互吐槽，王家梁虧郭彥甫拍戲很隨興，說台詞時，每次結尾斷句都不同。郭彥甫連忙自清，因為主持節目太久，演戲容易「憑感覺」，有時情緒不到位也會卡關，「愈生活化的戲愈不好演」，他拉同部戲的資深前輩艾偉下水，笑說艾偉也和他走同樣路線，「他每次講台詞也不一樣。」

郭彥甫、王家梁和寇家瑞劇中是「三劍客」，戲外相處4個月，感情也麻吉，郭對哭戲有罩門，王家梁會從旁協助。有場郭一開門就要掉淚的場面，郭說，那場戲想到過世的奶奶，因為當初沒見到最後一面，很遺憾，「我看到王家梁，奶奶畫面就出來了。」也有3個人哭成一團的戲，「那場哭到床單都溼了，全是真情流露。」

《讓愛飛揚》28日起，每周一至周五晚間８點在中視播出，晚間9在中天綜合台播出。

(中時)