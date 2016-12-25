12月25日中視午間新聞速速報

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12月25日中視午間新聞搶先看│中視新聞20161225

藍反核食 核食公聽會 場外民與警爆衝突

行政院今天上午9點，在新店舉行核災食品公聽會，不到9點現場就已聚集近百位抗議民眾，他們高舉抗議旗幟大喊，更試圖衝破警方防線欲進入會場，警民發生肢體抗爭推擠，警方維安圍起層層人牆，防堵抗議人士衝入會場，現場一片混亂。

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野溪灑鹽 劇組造雪景 溪谷灑鹽引眾怒位於宜蘭大同鄉的梵梵野溪，今日被民眾拍下一片岸邊白茫茫的景象，猛一看還以為下雪了，不料一切竟是劇組為拍手機遊戲廣告，狂灑鹽而成，當地民眾氣得報警，並將現場畫面PO網，警方表示一接到消息就前往現場勸導。

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強颱變冷 今天晴回暖 週二起轉冷探14度

今天白天東北季風減弱，氣溫回升。今年第26號颱風納坦昨增強為強烈颱風，將直撲菲律賓，預估後天起外圍水汽將使台灣天氣變不穩定，但影響程度待觀察。而周六跨年夜中部以北低溫將下探16℃，各地大致是好天氣。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播張以仁播報的中視午間新聞！

(中時電子報)