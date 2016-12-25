時代背後的力量 陳志明力推婚姻平權
時代力量新北本部執行長、台灣國際同志權益促進會發言人陳志明，致力於性別議題，為了開記者會控訴教會違法挪用捐款動員，甚至一度考慮離職，最後得到黨主席黃國昌支持。
曾經參與電影「女朋友男朋友」演出，綽號「花老闆」的陳志明，從318太陽花運動後開始接觸社會議題，他說，發現同性婚姻相關議題的關注度很低，如果沒有在體制內有個位子的話，「在外圍很難要求別人講什麼、做什麼」。
陳志明說，在時代力量進到國會後，輾轉間有機會接觸，回憶起5月時面試的場景，時代力量執行黨主席黃國昌看了一下他的資料，因曾做過性別議題，原本設定他在黨部擔任媒體聯絡窗口，後來發現他也做過活動企劃，黃國昌對他說，「那你先幫我一個忙，處理新北市的事」，協助新北市黨部成立事務。
陳志明說，其實剛開始黨部沒有指派他處理同性婚姻相關議題，他也在能力範圍內主動來做，在黨團內有一組人負責寫法案，但卻沒有社會運動經驗，因此對外工作大多落在他身上。
他說，不是說時代力量對婚姻平權議題原先不在意，像時力立委洪慈庸就是軍冤案相關、高潞·以用是原民議題、林昶佐則是人權議題等，「不管是誰來做這件事都是新的」。
談到婚姻平權民法修正草案提出後，陳志明說，因反對方動作頻頻，讓同志團體一度陷入低潮，「沒有人、沒有錢、沒有政治力量，只能挨著打」。有天他想到，部分宗教團體募款有問題，完全沒有申請，善款流向也沒有交代，因此想開記者會說明。
陳志明表示，當時他不確定黃國昌的態度是什麼，就算以同志團體的去做，還是會被查出他是時代力量的人，最壞的打算是若黃國昌不答應，他就辭職去做；結果黃國昌聽完就說「喔好啊，你就去弄啊」，很信任他做這些事。
此後時代力量婚姻平權相關文宣，就由陳志明處理，包括製作彩虹吉利T恤、貼紙等。接下來時代力量也將邀請關注性別議題的日本議員來台，讓話題維持被討論的狀態。但他也坦言，在26日後討論會冷下來，中間還有農曆新年，「大家對任何議題都不討論」，什麼時候再被關注，就有點難。1051225
(中央社)
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