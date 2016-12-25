別養出慣孩子 大學教授提醒父母這4點

現在年輕人常因被保護太好而飽受批評，台師大副教授謝智謀（後右2）提醒父母，別用框架看孩子，要讓孩子探索自我，陪孩子面對生命困境，孩子長大後要懂得放手。（台師大提供）中央社記者許秩維傳真 105年12月25日

現在年輕人常因被保護太好而飽受批評，台師大副教授謝智謀提醒父母，別用框架看孩子，要讓孩子探索自我，陪孩子面對生命困境，孩子長大後要懂得放手。

從小曾經歷家暴，還曾混幫派，更接受感化教育的台灣師範大學副教授謝智謀，最後浪子回頭，成為大學教師，10多年前自美國返台任教時，將戶外體驗和冒險治療引進台灣，幫助許多孩子翻轉人生。

謝智謀從美國拿到博士學位後返台任教，開始帶學生上山下海，2005年更開始帶學生到海外遠征，但2006年某一天，謝智謀跑步完去泡三溫暖，返家時正好是寒流天氣，他赫然發現自己指甲變成紫色，全身疼痛，到醫院急診室後發現是心肌梗塞，一度被醫生宣告病危。

謝智謀表示，後來雖緊急進行手術，但因為缺氧太久，心肌壞死太多，醫生告訴他以後都要避免激烈運動，對他而言「就像宣布死刑」，但不服輸的他，仍持續訓練身體，後來參與數次海外遠征，甚至去爬喜馬拉雅山，連醫生也拿他沒辦法。

「當我想要做的時候，一定很認真專注去做」，謝智謀表示，這是他對一件事堅持的毅力，就像他體驗教育一做就是10多年，不會隨潮流改變，雖然剛開始很多人反對，還有很多人質疑「去爬個山就是教育、就能拿學分、就能治療？」但他認為，教育改革要透過很多實踐來證明。

謝智謀試著找家長來談，和孩子一同分享改變，也將戶外體驗、冒險教育做成研究報告，變成可閱讀的資料，後來更成為大學部的課程，連教育部也開始補助，「孩子的學習不一定要在室內」，抽象觀念不強的孩子，透過做中學才更能體會。

曾經歷過人生迷惘的謝智謀表示，他一直希望在教育當中將「找到自己生命的定位」和「世界的需要」進行連結，如果自己喜歡做的事情，但世界不需要，就很難堅持下去，唯有將兩者連結，才能去影響、幫助更多人，因此他決定帶著學生去改變世界。

謝智謀開始推動國際青年志工服務，帶學生去尼泊爾蓋學校，去坦尚尼亞蓋廁所等。謝智謀表示，藉由服務學習，知道什麼是富足和貧窮，「讓孩子出去走走，看清楚自己是誰」，學著珍惜自己擁有的；之後有些學生走路環島募集舊鞋，有些幫尼泊爾辦賑災音樂會，有些去幫偏鄉改進農產品產銷等，但之前如果沒有這些生命經驗，學生就不懂得「看見」問題。

現在的年輕人生活環境比以前優渥，卻也為被保護得太好而飽受批評，謝智謀也提出4點提醒給父母或老師：

●希望父母親或老師，不要用框架看孩子或學生，老師不要只注意成績、父母不要只注意孩子是否唸書，要用多元角度來看待孩子，找到孩子的優點。

●同時要找一個平台，能讓孩子去探索自己，知道自己喜歡什麼。

●「陪他走一段路」，謝智謀表示，這段路包括父母陪著孩子上學，讓親子能有對話時間，也包括陪孩子面對生命的困境，「多些引導，少些指導，不要否認，而要接納」，多傾聽孩子的聲音，不要一味把自己想教的教給孩子。

●最後則是要「放手」，孩子長大了就該放手，「在跌不死的範圍，讓他飛吧」。1051225

(中央社)