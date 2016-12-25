張立昂最難忘處男吻 全身酥麻超有fu
台視、三立週日偶像劇《浮士德的微笑》張立昂霸氣強吻劉奕兒，拍攝時狀況百出，兩人不是撞到牙齒就是被頭髮蓋住臉，但劉奕兒大讚他嘴唇很軟；張立昂認為最浪漫的接吻氛圍就是跟喜歡的人首次接吻，會讓他全身感覺酥麻，很有fu；而劉奕兒喜歡跟另一半擁抱跟牽手，覺得幸福感比接吻強。
一開始兩人拍攝這段「笑」果不斷，張立昂開拍前吃了涼糖保持口氣清新，但劉奕兒完全沒有，現場助理問她是否要吃薄荷口味糖果或口香糖，她居然拒絕，張立昂好氣又好笑說：「她還回說自己精神好不用吃涼糖，完全不知道吃糖的意思，我笑到不行，早知道我就吃大蒜跟她拍吻戲。」
而劉奕兒在旁也分享因張立昂是躺著用手壓她的頭接吻，但自己的頭髮一直蓋到他臉上，剛開始抓不到嘴唇位置還撞到牙齒，後來不斷調整順利拍完，不過劉奕兒誇張立昂的嘴唇很軟，也因為融入角色中，對這場強勢吻，讓她心感覺熱熱的有點害羞。
這場接吻戲，張立昂態度表現強硬作風，Man味十足，讓人看了有心動的感覺，問及甚麼情況下接吻是他認為最浪漫，張立昂覺得跟喜歡的人第一次接吻是最有感，是一種超喜歡對方的心情，他解釋：「我不喜歡過於激情的吻，反而覺得因為第一次彼此一定很害羞，投入感情很重，我會感覺很興奮，全身有點麻麻酥酥，心裡覺得這個吻很有fu。」而劉奕兒則覺得比接吻更甜蜜的舉動就是擁抱跟牽手，她說：「能跟我愛的人抱在一起或是牽手就很幸福了，任何地方都浪漫。」
(中時)
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