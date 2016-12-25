難得同框放閃！ 徐若瑄深夜揪尪享受甜爆

徐若瑄難得曬夫妻合照，小倆口甜蜜模樣好閃。（圖／取材自徐若瑄臉書）

適逢聖誕節，徐若瑄大展廚藝做聖誕晚餐。（圖／本報系資料照片）

女神徐若瑄（Vivian）2014年與新加坡馬可波羅海業集團主席李雲峰結婚後，把生活重心放在家庭上，適逢聖誕節，徐若瑄也大展廚藝做聖誕晚餐，儘管她自嘲基礎是零，仍曬出烤雞、鮭魚頭燉蝦頭之味噌湯等佳餚，看得網友狂流口水。

徐若瑄為了做聖誕晚餐忙翻，昨（24日）忙到忘了吃午餐、晚餐更是忙著招呼，而隨著派對結束，Vivian才終於有時間和老公享受兩人時光，徐若瑄也在臉書曬出與李雲峰合照，夫妻倆在深夜慢慢品酒，相當愜意，徐若瑄難得曬合照，夫妻甜蜜模樣好閃。

(中時電子報)