準備搶票！阿妹「烏托邦2.0」明年8月移師高雄

張惠妹全新「烏托邦2.0」巡演明年8月唱回高雄巨蛋，暫定4到6場。（聲動娛樂提供）

張惠妹在舞台上活力十足。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）全新「烏托邦2.0」巡演24日移師廣州開唱，明年8月唱回高雄巨蛋，暫定4到6場，且都會安排在周末開唱，預計明年1月開始售票！

她昨晚演出結束在後台受訪，得知好姊妹蔡依林日前與交往6年男友錦榮分手，驚訝直問：「真的嗎？」得知Jolin與錦榮和平分手，阿妹表示：「這樣是好的，人跟人相處就是這樣，人在一起是開心的，我們不是當事人，不知道到底發生什麼事，可以和平的分開，還是好朋友，這是很好的，都是大人了。」

她和調酒師男友SAM交往5年多，是否有感覺男友對於身為「后的男人」有壓力？她想了想，坦言：「壓力是一定有的。」她認為自己跟大家一樣，站在舞台上時是張惠妹，但其他時間就是阿妹，如同她日前重新詮釋的〈姊妹〉MV，若不是歌手，其實生活跟一般人沒兩樣。

(中時)