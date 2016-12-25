封城掃毒 耶誕節前夕台北市破獲6毒趴
台北市警察局近日進行掃毒、掃槍專案，共計臨檢與搜索計146處，查獲毒品案85件、102人，破獲集體吸毒派對6案，並起獲M4A1長槍1把等物。
鑒於日前北市W飯店疑似發生吸毒派對死亡案，台北市長柯文哲要求北市警局在耶誕節前夕，實施1波「封城掃毒」暨「護城掃槍」專案，防止類似吸毒派對流竄。
台北市警局表示，本次「封城掃毒」專案重點在於毒品易流通娛樂場所掃蕩，以及集體施用毒品派對查緝，例如中山警分局調查，中山北路一段某酒店傳播公司，長期舉辦吸毒派對，員警於22日凌晨持搜索票執行搜索，當場查獲吸毒派對。
此外，大安警分局接獲線報，張姓嫌犯用手機通訊軟體「微信」，邀攬年輕男女舉辦吸毒派對；員警於23日凌晨持搜索票至新北市蘆洲區某公寓內搜查，當場查扣安非他命38包，並起獲M4A1長槍1把、9釐米子彈7發、左輪手槍1把及子彈5發等物。1051225
(中央社)
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