台東台北增開2列車 1/6起普悠瑪行駛

台東民眾好消息，明年1月6日起週一及週五台鐵加開419車次台東往台北班車，列車以普悠瑪號行駛，沿途僅停靠關山站。

立法委員劉櫂豪表示，日前他在立法院質詢有關台東鐵路運輸狀況，希望在顧及台鐵局司機員及運務人員的勞動權益下，加開台東往台北班次，獲得台鐵局回應。

劉櫂豪表示，台鐵局向他確定明年元旦連續假期後，從1月6日起，每週一、五加開原本僅週日行駛的419車次，中午12時20分台東出發，下午4時50分到台北，僅停靠台東、關山，增加台東縱谷鄉親北上交通便利。

劉櫂豪表示，今年10月台鐵火車時刻改點後，台東縱谷鄉親反映，北上停靠縱谷線列車較少，造成鄉親不便，他日前特向台鐵局長鹿潔身爭取，確定明年1月6日起每週一、五加開419車次，以普悠瑪號行駛。1051225

(中央社)