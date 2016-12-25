核食公聽會新北場 吵鬧2小時開不了會

核災區食品公聽會新北場今登場，會議從一開始就不斷爆發衝突，與會學者發言頻遭打斷，平均每5分鐘就有人拍桌、大喊，甚至在桌子跳上跳下，吵了近2小時仍無法開會。

「日本核災後食品風險危害評估及管理及茨城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會」今天上午在新店「台北矽谷國際會議中心」舉行，上百名反對民眾一早就到門口抗議，現場雖部署優勢警力，但仍爆發多起抗議和推擠衝突。

會議原預定9時30分開始，但主席一宣布會議開始，現場民眾就高喊抗議，現場吵成一團，有人認為依行政程序報名的民眾都未進場，不符合程序正義，要求先放人進來才能開始討論。

此後與會立委、學者發言頻遭打斷，平均每5分鐘就有人高喊抗議、推擠，甚至有民眾突然衝到主席台前高喊「我也要拍一下桌」，隨後被警方架離，會議開了2個多小時仍未進入議程。1051225

(中央社)