宥勝賴索托關懷之旅 感動淚流三次

宥勝到賴索托進行關懷之旅。(台灣世界展望會提供)

宥勝陪伴3個資助的兒童。(台灣世界展望會提供)

宥勝餵食孩童。(台灣世界展望會提供)

宥勝和孩童上英文課。(台灣世界展望會提供)

宥勝陪資助童一起打水。(台灣世界展望會提供)

宥勝陪伴孩童的溫馨時光。(台灣世界展望會提供)

宥勝12月中前往台灣世界展望會位在非洲賴索托的計畫區，探訪三名資助童一起打水、扮家家酒，為營養不良孩子煮飯餵餐、和貧窮家庭一起做麵包與學習養豬，從中看見的需求與台灣愛心正為當地帶來的轉變，還教大家賴索托文化及語言。

宥勝首先造訪了計畫區中的學校，了解孩子們的教育環境。在寇亞里（Koali）小學，本來只有五間破舊教室，卻要容納七個年級、374名學生，世界展望會整修校舍並興建兩間教室，改善學習環境。宥勝和五年級學生一起在新教室上英文課，以當地慣常的「彈指頭」方式搶答，「雖然兩人座的椅子，因為不敷使用而必須坐三名學生，我仍感到每個孩童積極學習的渴望！」在索羅（Tholo）中學，過去沒有廁所設施，世界展望會為學校興建水塔與廁所後，學生終於能安心上學，也建立洗手等衛生觀念。

宥勝與資助童相遇，一起打水、煮飯、扮家家酒的溫馨時光，翻山越嶺、顛簸一個半小時車程後，他到三名資助童—娜娜（4歲）、小可（3歲）與莫莫（1歲）—居住的村莊。三個孩子的父親皆已離家，母親們以打零工養育孩子，生活艱辛。宥勝看見世界展望會輔導家庭種植的小型菜圃、為村民打造方便取水的水源，照顧孩子最基本營養健康需求，他也協助資助童的母親準備晚餐，以最原始方式燒樹枝、煮玉米粥，被濃煙燻得流下眼淚，體會在沒水沒電的環境中生活所面對的不便。

目前在賴索托，仍有約1,700名兒童正在等待資助人，宥勝盼大家一起資助賴索托兒童，透過社區發展工作，逐步改善當地水資源衛生、糧食保障、教育資源等，守護他們繼續擁有夢想、平安長大。

認識「資助兒童計畫」與線上資助，請至台灣世界展望會官網www.worldvision.org.tw

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(中時)