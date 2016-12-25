MLB》王建民前隊友 重炮莫斯改當巨人

莫斯2011年在國民打出生涯年，單季31轟、95打點。(美聯社資料照)

巨人補強打線，選擇低風險投資，《NBC運動網》報導，巨人和國民前重炮、一壘手莫斯(Michael Morse)，簽下小聯盟合約。34歲莫斯，2011年在國民打出生涯年，31轟、95打點，寫下個人新高，打擊率3成03，當時是王建民的隊友。之後莫斯轉戰水手、金鶯與巨人。

2014年到巨人，莫斯打擊率2成79、16轟、61打點；該年國聯冠軍賽第5戰，莫斯第8局敲出追平比數的陽春炮；最終巨人在世界大賽勝出，莫斯是功臣之一。莫斯去年轉隊到馬林魚和海盜，身手嚴重退化，共繳出5轟、19打點；今年在大聯盟8打數無安打，還吞2K。

(中時電子報)