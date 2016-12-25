泰國學生曾穿納粹服遊行引發抗議
台灣新竹光復中學學生在校慶時，穿著納粹裝表演引發爭議，泰國於2007年和2011年分別也有兩所學校的學生犯下同樣錯誤，校方最後都出面道歉。
泰國曼谷一所大學在2007年時有200名學生在校外遊行時，穿著貼有納粹標誌的服裝，引發民眾側目，結果遭到以色列大使館的嚴重抗議；在2011年泰北清邁一所高中，學生在運動會中不但穿著類似納粹服裝出場，帶頭的學生還貼著希特勒式的小鬍子，也遭德國和以色列駐泰國使館的強烈抗議。
根據當時媒體報導，泰國校方解釋，由於運動會活動是由學生主導以表現創意和自我，校方事前並未審查，導致如此嚴重的後果，對外鄭重道歉，今後也將加強宣導。
泰國學者指出，高中生或大學生總是充滿創意和想像，總想要別出心裁，但歷史事件的敏感性和禁忌是教育問題，需要學校、社會和家長共同來努力，以避免遺憾的事一再重演。1051225
(中央社)
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