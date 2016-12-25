民眾不滿大巨蛋 柯文哲：能做比我好嗎
台北市長柯文哲今天就職滿兩週年，有媒體民調顯示，民眾認為大巨蛋案歹戲拖棚為最差政策。柯文哲對此回應，「你有辦法處理得更好嗎？」前兩任市長都妥協了，他只是不肯妥協而已。
媒體報導柯文哲就職兩週年施政滿意度跌到35.7%，許多民眾認為大巨蛋案歹戲拖棚為最差政策；宣布投入台北市長選舉的總統府前副秘書長羅智強也批評柯文哲把大巨蛋搞成大廢蛋，弄得拆也不是、不拆也不是。
柯文哲上午前往內湖延平宮參拜、視察內湖金瑞治水園區，並大啖樹薯。
柯文哲受訪時，談到大巨蛋案表示，「大巨蛋我一定會解決掉」，他認為這就像有人出車禍送進急診室，家屬怪醫生沒把病人救回來，但應該問是誰把人撞成那樣，他就是依法行政、注重安全原則而已。以前兩任市長也有要擋大巨蛋，但最後還是妥協，「我只是不肯妥協而已」。
對於民眾覺得大巨蛋案處理不好，柯文哲反問「你有辦法處理得更好嗎？」不用管遠雄不按圖施工、不管公安行不行，就給他通過嗎？台建中心審查後也有很多要求改善的意見，難道都不管，通通給它蓋，「要求是這樣嗎？」
媒體詢問，是否認為被民眾誤解？柯文哲說，很多事情不用當下去辯解，事過境遷大家回去看就知道怎麼回事。如果他眼睛矇起來給大巨蛋過關，或是有壓力就放水，「這不就是前兩任（市長）做的事嗎？」1051225
(中央社)
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