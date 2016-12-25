瑞莎秀全家福 大眼混血女兒賀耶誕

我要評比

今天是耶誕節，來自烏克蘭的藝人瑞莎24日首度曝光混血女兒Veronika大眼萌照，她說，今年是兩家人首次一起過耶誕節，80歲外婆也來台灣。

瑞莎與鞋業小開Mike去年7月在峇里島完婚，成為台灣媳婦，今年9月21日自然產下女兒Veronika（小名Nika），Mike看到女兒那一刻哭了，瑞莎笑認第一眼看到女兒就覺得怎麼會這麼漂亮。

昨天平安夜，瑞莎在社群網站臉書（facebook）貼出用全家福及女兒獨照製作的耶誕賀卡，首次曝光女兒正面照，大眼睛模樣可愛，寫「第一次過聖誕節的Nika想跟大家say Hello，祝大家聖誕快樂，Merry Christmas。」粉絲紛紛留言稱讚好漂亮的一家人。

瑞莎透過經紀公司表示，今年耶誕節對她很特別，兩家人首次一起過節，80歲外婆也從烏克蘭飛來台灣看Nika，再加上爸媽及弟弟、Mike的爸媽和妹妹，全家共10人平安夜齊聚在家吃飯，並交換禮物。

瑞莎說，女兒3個多月大，平安夜首度亮相，向大家打招呼，直呼今年最棒的耶誕禮物就是有Nika。1051225

(中央社)