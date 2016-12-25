平安夜不平靜 大城市教堂維安陡升

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德國柏林發生耶誕市集卡車衝撞恐攻事件後，今年的平安夜，全球主要城市顯然不大平靜，眾多教堂維安層級大幅拉高。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，在巴黎，信徒今晚蜂擁前往知名聖母院（Notre Dame Cathedral）之際，教堂外出現大批荷武警力。

除了法國，英國、德國主要觀光景點與人口稠密區，警力都大幅拉升。

同時間，伊拉克摩蘇爾附近的巴塔拉（Bartalla），也看到荷槍實彈的維安人員在教堂附近進行巡邏，保護聚集參加耶誕夜活動的基督徒。

這一夜，巴勒斯坦總統衛隊成員也聚集在伯利恆「耶誕教堂」（Church of Nativity）前，基督徒相信這裡是耶穌基督的誕生地。

在梵蒂岡，教宗方濟各傍晚準備於聖伯多祿大殿主持耶誕彌撒之際，通往梵蒂岡的馬路上，更是每100公尺就可看到警車與軍用吉普車停駐。（譯者：中央社許湘欣）1051225

(中央社)