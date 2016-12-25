民調滿意度剩3成 柯文哲：花無百日紅

台北市長柯文哲今天就職滿兩週年，有媒體民調顯示柯施政滿意度跌到35.7%，柯文哲今天表示，花無百日紅，人無千日好，連續劇演1年多已經很厲害了，沒有一部收視率可以好一年多的。

柯文哲上午視察內湖金瑞治水園區，會後受訪時作上述表示。

媒體報導柯文哲就職兩週年施政滿意度跌到35.7%，不滿意度飆至59%，更有56%受訪者指若重新投票不再投柯。許多民眾認為大巨蛋案歹戲拖棚為最差政策，有民眾說柯光有理想，卻無執行力，這任做完回去當醫生好了。

柯文哲表示，民調本來就有高有低，還有機構效應，民調對他來說是改進的參考、努力的方向，並對問題做研究改進；且單一民調不足以看到全局，會搜集很多民調做分析。

柯文哲說，人生本來就起起伏伏，人活在世界上每天都有困難，哪有每天都是順境，而且這樣很好，讓自己隨時在壓力下去做努力。

對於有五成受訪民眾指若重新投票不會再投柯文哲，他說，做好每天的工作就是連任最好的準備，「不做事去想連任，這什麼邏輯？」就像打球，現在才中場而已，還有下半場，不用那麼緊張。

另外，宣布投入台北市長選舉的總統府前副秘書長羅智強批評柯文哲把大巨蛋搞成大廢蛋，弄得拆也不是、不拆也不是，不做正事，「柯文哲不下台，台北不會好」。

對此柯文哲回應，講別人壞話不會讓自己變好，這是過去3年他每天警惕自己的話，雖然他知道自己的缺點是會忍不住嘲笑人家，但還是要用正面方式來面對問題。

媒體詢問，認為羅智強、立委蔣萬安、前行政院長張善政，誰會是他競選連任時的對手？柯文哲表示，「柯文哲最大敵人是柯文哲」，只要免疫力好就不怕外面細菌，免疫力不好，隨便個細菌就會翹辮子，認真把工作做好就好了。

媒體追問覺得這三人誰對他威脅較大？柯笑說，「我現在已經不會亂講話了」，考試第一名的條件是第二名考比你差，但反過來就是因為你考比第二名好，最重要的還是自己要做好，成果要出來。跑步時如果一直看別人，很容易跌倒，看著目標就好了。1051225

(中央社)