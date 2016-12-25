耶誕夜菲律賓教堂爆炸 至少16傷

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菲律賓南部「平安夜」不平安，1座教堂深夜發生爆炸事件，導致至少16名參加彌撒的民眾受傷，包括2名兒童在內。警方仍在調查犯案者身份與動機。

菲律賓警方今天在報告中說，民答那峨島北可塔巴托省（North Cotabato）米薩牙卜鎮（Midsayap）1座教堂附近約30公尺處，昨晚約9時30分突然發生爆炸，碎片導致16人受傷，包括3歲女童、14歲男童以及1名警察。

警方稱，爆炸是由1枚土製炸彈引起。截至今天上午，尚無組織出面承攬責任。

事發當時教堂人潮眾多，傷者正在參加為期9天的耶誕節「晨間禮拜」，這是菲國天主教重要習俗之一。

北可塔巴托省約有4成9民眾為天主教徒，4成民眾是穆斯林，偶傳宗教衝突，此外，米薩牙卜鎮也是私人武裝組織活躍的省份。

美國駐菲大使館稍早前曾提醒公民，避免前往民答那峨島地區。1051225

(中央社)