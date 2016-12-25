MLB》英炮來助陣 印地安人季票狂售

英卡納西昂改當印地安人。（美聯社資料照）

上季闖進19年再闖世界大賽，印地安人隊日前以3年6000萬美元(約合19.3億新台幣)合約，簽下前藍鳥重炮英卡納西昂(Edwin Encarnacion)，球隊票房也打了強心針，一日內賣出近200張季票。

美國時間週五原本是印地安人球隊的休息日，但週四晚間英卡納西昂加盟消息一出，球團決定開門營業，動用12名售票人員接受電話和現場訂票，當天就售出將近200張季票。發言人表示，這是營業日見過最大的銷售熱潮。

印地安人隊自2007年後再奪美聯中區冠軍，隨後先後擊敗奪世界大賽冠軍呼聲高的紅襪，以及藍鳥隊捧美聯冠軍，可惜世界大賽7戰不敵小熊，無緣睽違68年的冠軍金盃。

印地安人隊雖然連續4季都有不錯成績，包括2度闖入季後賽，但票房卻是叫好不叫座，近4季觀眾人數在大聯盟30隊中排第倒數第4名，2014年更是敬陪末座，2013年、15年也是倒數第2。

上季印地安人隊季約賣出7500張季票，但在球隊叩關世界大賽後，顯然對票房打了強心針，如今又添進33歲的英炮，英卡納西昂上季127分打點與紅襪「老爹」歐提茲並列美聯打點王，42轟生涯新高，印地安人隊聲勢看漲，發言人透露票房見紅，「遠遠超過去年的數字。」

(中時電子報)