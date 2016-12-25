滿意度剩3成5 柯P：還有下半場
今天是台北市長柯文哲就職滿2周年，根據《蘋果》最新民調，柯的滿意度已降到35％，不滿意度接近6成，今上午他到內湖參拜台北護國延平宮及金瑞治水園區被問及此事，柯重申民調只是參考，人生本來就起起伏伏，沒有每天過年的。
柯文哲上任2年，滿意度從7成腰斬到只剩3成5，被媒體問及是否想過原因，柯表示，單一民調不足以代表全部，他會蒐集很多資料分析，再研究改進，民調低是告訴他們努力的方向，不是要他放棄。
媒體問及，要是滿意度掉到2成多，會不會覺得面子掛不住？柯笑說，還沒到那時候，「你緊張什麼？」他說民調高低決定是要「do right thing」還是「do thing right」，市政工作還是會照現有tempo去做。
至於，民調低是否會成為連任阻礙，柯強調，人活在世界上每天都有困難，不可能每天都是順境，這樣也滿好的，讓自己天天處在一種壓力下，好好努力。他也重申，做好每天的工作就是連任最好的準備，否則不做事就想連任，「這是什麼邏輯？」
根據民調顯示，上屆支持柯的民眾，有5成6表示不會再投他，對此柯一派輕鬆說，這跟打球一樣，現在才到中場而已，還有下半場，不用那麼緊張。
(中時)
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