獅子會攜手甘霖功德會 歲末送暖埔里百位弱勢
寒冬歲末，南投埔里區9大國際獅子會為關懷貧困低收入邊緣戶，今〈25〉日聯合發起「歲末寒冬‧扶弱濟困‧冬令關懷」活動，全鎮33里共有101位弱勢邊緣戶，每戶均獲贈價約2500元慰問品及1800元慰問金，總共發出約43萬元的慰問金和物資，國際獅子會及甘霖功德會的愛心，讓受助者都同感溫馨。
埔里國際獅子會長林國雄表示，今年獅子會300-C3區發起的「寒冬歲末‧社會邊緣戶」關懷慰問活動，由台灣省甘霖功德會贊助物資；埔里、魚池、國姓、娜魯灣、山明、水秀、中心、霧社及ｅ世代等9個國際獅子會共募慰問金。
埔里獅子會與甘霖功德會，今上午在埔里鎮杷城里社區活動中心不但獅子會友的歌舞才藝表演，歡愉所有參與者，並在會中將每位獅友的愛心，發送給全鎮各里101位社會邊緣戶，希望能帶給他們寒冬及時的溫暖；由於這些邊緣戶雖低收入戶，郤末達政府設定社褔標準濟助的對象，所以他們在接受關懷慰問時，每人都備受感動。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。