獅子會攜手甘霖功德會 歲末送暖埔里百位弱勢

埔里獅子會長林國雄〈左〉在「歲末寒冬‧扶弱濟困‧冬令關懷」發放社會服務金給需要關懷的邊緣戶。（楊樹煌攝）

埔里獅子會長林國雄〈左〉在「歲末寒冬‧扶弱濟困‧冬令關懷」發放社會服務金給需要關懷的邊緣戶。（楊樹煌攝）

寒冬歲末，南投埔里區9大國際獅子會為關懷貧困低收入邊緣戶，今〈25〉日聯合發起「歲末寒冬‧扶弱濟困‧冬令關懷」活動，全鎮33里共有101位弱勢邊緣戶，每戶均獲贈價約2500元慰問品及1800元慰問金，總共發出約43萬元的慰問金和物資，國際獅子會及甘霖功德會的愛心，讓受助者都同感溫馨。

埔里國際獅子會長林國雄表示，今年獅子會300-C3區發起的「寒冬歲末‧社會邊緣戶」關懷慰問活動，由台灣省甘霖功德會贊助物資；埔里、魚池、國姓、娜魯灣、山明、水秀、中心、霧社及ｅ世代等9個國際獅子會共募慰問金。

埔里獅子會與甘霖功德會，今上午在埔里鎮杷城里社區活動中心不但獅子會友的歌舞才藝表演，歡愉所有參與者，並在會中將每位獅友的愛心，發送給全鎮各里101位社會邊緣戶，希望能帶給他們寒冬及時的溫暖；由於這些邊緣戶雖低收入戶，郤末達政府設定社褔標準濟助的對象，所以他們在接受關懷慰問時，每人都備受感動。

(中時)