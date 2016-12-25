NBA》林書豪：輸了就是輸了 耶誕節後再出發
面對籃網前役一度落後騎士46分慘狀，林書豪在克里夫蘭接受《Newsday》訪問時表示，「輸了就是輸了，我不會過度解讀這個狀況，每支球隊在82場例行賽期間，都會經歷這種時期，你只是需要把這些拋到腦後。」
籃網近況確實很差，除吞5連敗，更以7勝22敗戰績與七六人並列東區墊底，不過林書豪沒有氣餒，「如同總教練艾金生一直強調，我們不是自滿，但必須克服困境，花點時間讓身心恢復與放空，在耶誕節後重新出發。」
前兩戰分別遭遇勇士與騎士，籃網共發生45失誤，也送對方得到54分，籃網中鋒布魯克羅培茲說：「很多失誤出在我們自己身上，我們沒把球保護好，面對像是騎士這種強隊，他們會用防守壓迫我們失誤，我們只需表現更悍一點。」
當前的籃網，恐將面臨經常遭到對方狂電窘境，不過羅培茲帶頭喊話提振士氣，「繼續累積敗仗，總是很艱難的，但我們必須保持正面態度，我們只能彼此依賴，繼續把頭抬起來，共同奮戰下去。」
(中時電子報)
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