中油汽柴油明維持不變 終止5連漲

中油自26日凌晨零時起各式汽、柴油的價格均不予調整。(本報資料照片)

國內油價終止連5漲！中油、台塑石化皆宣布本週國內油價維持平盤不變，中油自明（26）日凌晨零時起各式汽、柴油的價格均不予調整，參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.6元。

台塑化表示，考量國際油價、匯率及國內市場競爭力，自26日凌晨1時起，本週國內油價維持平盤不變。加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升24.8元、95無鉛汽油26.3元、98無鉛汽油28.6元、超級柴油22.3元。

近期各產油國陸續宣布減產帶動原油價格大漲後，本週油價出現回檔現象；另外利比亞宣布重啟境內兩座油田產能，預期3個月內原油產量將大幅增加數十萬桶，加上美國商用原油庫存上週意外增加 225餘萬桶，原油價位因此陷入盤整格局。

中油公司指出，本週調價指標7D3B週均價為每桶52.87美元，較前週52.86美元，上漲0.01美元，新台幣兌美元匯率貶值0.163元，國內油價依公式計算結果，汽、柴油價格均不調整。

(集團連線報導)