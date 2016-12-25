黃智賢：綠營不准納粹 卻歌頌日本侵略殘殺與強姦？

我要評比

二戰期間，中國軍民被屠戮被強姦，被日本731部隊做活體實驗。圖為731部隊進行活體解剖，利用人體做細菌實驗。(圖/愛歷史)

新竹光復高中一場納粹變裝遊行，讓學校師生變成眾矢之的，總統府說重話，教育部刪光補助款，並引來國際抗議。政論節目主持人黃智賢在臉書撰文「納粹跟日本皇軍」，指民進黨的偽善與錯亂，才是真正台灣社會價值混亂的原由。綠營教孩子不可以變裝納粹，卻歌頌日本的侵略殘殺與強姦，混淆邏輯是非。

黃智賢指，光復中學學生變裝扮演納粹，以色列辦事處抗議，總統府立刻下令校方道歉，而且火速取消學校補助款。一群不滿十八歲的孩子，一夜之間成了學校的罪人，整個社會的罪人。但孩子需要的，不是重懲，而是教育。讓他們明白，納粹所代表的意義，是法西斯主義，是帝國主義對他國的侵略，是對猶太人的種族滅絕。

黃智賢表示，二戰期間，中國軍民被屠戮被強姦，被日本731部隊做活體實驗，國土被佔領摧殘。日本皇軍之不把中國人當人，之滅絕人性，絕不亞於納粹。中國軍民在二戰受害之深之重，絕對不亞於猶太人。那為什麼綠營到今天，從無一字一句譴責日本二戰的帝國主義？

黃智賢批評綠營無良，輕巧扭曲歷史，把日本侵略者變裝成仁慈統治者，讓台灣繼續以次殖民地的身分，歌頌侵略者。孩子是需要教育的。但這樣的邏輯，教孩子如何理解，不可以變裝納粹，卻要歌頌日本的侵略殘殺與強姦 ?

以下為黃智賢臉書全文:

納粹跟日本皇軍

新竹光復中學學生，在一場學校的變裝秀活動，竟然扮演納粹。

輿論大譁，以色列辦事處抗議，總統府立刻下令校方道歉，而且火速取消學校補助款。綠委們立刻說，” 學生當然會這樣，因為轉型正義不徹底，蔣廟還在呢！”

偷天換日，毫無心肝的政治算計，莫此為甚。

一群不滿十八歲的孩子，一夜之間成了學校的罪人，整個社會的罪人。

1

孩子們是做錯了事，但學校豈不是教育場域？

這件事豈不更應該回歸教育的本質？

孩子需要的，不是重懲，而是教育。

讓他們明白，納粹所代表的意義，是法西斯主義，是帝國主義對他國的侵略，是對猶太人的種族滅絕。

讓他們知道，不僅猶太人反對納粹。

請教育孩子，什麼是法西斯。

請教育孩子，什麼是帝國主義，是對他國的侵略，什麼是種族滅絕，什麼是滅絕人性。

請教育孩子，為什麼不可以扮演納粹？

為什麼過往綠網軍熱中於在網路上，以希特勒kuso馬英九，揶揄馬英九 ？

真正不可原諒的，是政治人物的邪惡。

2

民進黨的偽善與錯亂，才是真正台灣社會價值混亂的原由。

納粹、日本皇軍和墨索里尼的結盟，組成了二次大戰的軸心國，對全世界侵略，各自從周遭國家下手。

受害於納粹的，首要當然是猶太人，被施以驅趕和非人性的屠殺，600萬人慘遭屠戮。而納粹受害者，還包括被瓜分的波蘭、被侵略佔領的法國和英國等國。

而日本的被害人，最淒慘的，莫過於中國。

而且早從1895年，就因為甲午戰爭大敗中國。中國被迫含辱割讓台灣，賠償等同日本全國預算兩倍的巨額賠款。

日常到了侵略中國的第一次甜頭，從此上了癮。

二戰期間，中國軍民被屠戮被強姦，被日本731部隊做活體實驗，國土被佔領摧殘。日本皇軍之不把中國人當人，之滅絕人性，絕不亞於納粹。

中國軍民在二戰受害之深之重，絕對不亞於猶太人。

那為什麼綠營到今天，從無一字一句譴責日本二戰的帝國主義？

對中國被日本侵略的血淚歷史，對日本帝國主義統治台灣的50年，為什麼竟歌之頌之，掩飾之？

李登輝1992年開始對教科書動手，直到今天，教科書的媚日，對中國的漠視與厭棄，對台灣史的遮蓋與捏造，難道不是綠營為了台獨而做的洗腦工程？

3

2015年的反課綱微調，為了要把慰安婦 “被迫”這兩個字拿掉，為了不可以寫 “台灣光復”，為了要斬斷台灣與中國的連結，不是訓練組裝了一群高中生？不是還佔領了教育部？

高喊慰安婦是自願的高中生，還正式進入體制，審查高中課綱。

4

台獨不是口口聲聲叫中國為”支那” ？

豈不知 “支那”一詞是侵略者日本對中國的蔑稱？

豈不是幾十年來，叫 ”支那豬滾回去”？

綠營人物不是口口聲聲說慰安婦是自願的？

要知所謂 “慰安婦”，是日本侵略者的用語，聯合國和美國國會，都將慰安婦正名為”性奴隸”。

但綠營教本，卻始終與日本侵略者同聲同調，盡情踐踏性奴隸，甚至不准在教科書裡，用”被迫”兩個字。

地球表面，還真的不曾有過這樣的卑劣的事。

5

侵略他國，是被聯合國定義為“反人類罪”的。

帝國主義因為侵略他國，而在當地所做的任何建設，都不被視為善意，都不應被歌頌。

唯獨台灣例外。

不但在教科書裡，為日本帝國主義搖旗吶喊，更在幾十年來對支持者的洗腦裡， 灌輸捏造的台灣史。

明清先人對台灣的重大建設，略而不提，日本的建設，誇張千萬唄。感恩戴德之情，前無古人，後無來者。

八田與一竟然在台灣，成為如神般的英雄，而不提這位工程師做了水利建設後，一年三熟的稻米，都運到日本供日人享用，台灣人從此沒吃飽過。

6

台南在日據時代，發生過無數屠殺滅村事件，台灣人被日本人屠殺之慘，無人不知，噍吧哖事件就是一例。但台南竟然重建日據時期的”愛國婦人館”，以頌揚日本。

林佳龍在台中，竟然在忠烈祠重建代表日本帝國主義的日本神社鳥居。

台中的寶決禪寺，被稱為”台灣的靖國神社”，李登輝署名的”靈安故鄉碑”，和神社住持的”英靈鎮魂碑”。英靈鎮魂碑要紀念”陣亡戰友之忠義，要傳揚大和勇武精神”。

綠營自始至今，以日本帝國主義的傳人自居，蔑視中國的姿態，與日本皇軍，殊無二致。

7

二二八事件，是重大的民族悲劇。

事件的起源和過程，讓人悲憫，而誠心探究台灣史的人，都心知肚明。

無論說是光復後遺症，說是遊行示威失控造成暴亂，造成全台對外省人的殺戮強姦，之後政府派軍鎮壓。

二二八基金會紀錄，至今領取600萬元死亡失蹤補助的人，不到800人。

但當時被暴民殘殺強姦的外省人，沒有人知道有多少。

你可以把二二八比做韓國的光州事件，但怎能昧著良心說蔣介是要滅絕屠殺台灣人？

蔣介石是威權統治，但沒有任何有人性和良知的人，可以把蔣介石和希特勒相比擬。

聯合國和全球史界，只會同意，可以跟納粹相比擬的，是綠營尊崇的帝國侵略者日本皇軍。

8

綠營這樣無良，藉著孩子們無知變裝納粹的事件，讓社會進一步混淆是非。

輕巧扭曲歷史，把日本侵略者變裝成仁慈統治者，讓台灣繼續以次殖民地的身分，歌頌侵略者。

然後把仇恨和輕蔑，灌注在任何跟中國有關的人事物上。

好繼續他們偉大的”支那豬滾回去”事業。

孩子是需要教育的。

但這樣的邏輯，教孩子如何理解，不可以變裝納粹，卻要歌頌日本的侵略殘殺與強姦 ?

(中時電子報)