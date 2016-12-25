寒冬送暖 林佳龍東勢區發放愛心物資

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歲末年終，寒冬送暖，台中市長林佳龍（右5）25日前往東勢區協助發放愛心物資，他除感謝天一圓德社會福利慈善基金會的愛心，也呼籲全民一起關懷弱勢族群。中央社記者郝雪卿攝 105年12月25日

歲末年終，寒冬送暖，台中市長林佳龍今天前往東勢區協助發放愛心物資，他除感謝天一圓德社會福利慈善基金會的愛心，也呼籲全民一起關懷弱勢族群。

這場由財團法人台灣省私立天一圓德社會福利慈善事業基金會主辦、應柴秀珍女士紀念基金會贊助、東勢區公所協辦的慈善物資發放活動，繼昨天在神岡區舉辦後，今天上午再於東勢區發放愛心物資，準備了白米、沙拉油、麵條、罐頭等物資，發放給東勢區300戶低收入戶、邊緣戶及獨居老人。

林佳龍繼昨日到神岡區發放愛心物資，上午再度到東勢區協助發放，與市民寒暄問候，祝福大家平安健康。東勢區長徐佩鈴也到場協助，並集結各地愛心人士的耶誕禮物，發送給弱勢孩童，讓孩童快樂度過耶誕節。

「讓愛心傳達到每個需要的角落」林佳龍表示，感謝民間資源投入，盼藉此拋磚引玉，讓更多社會大眾、民間慈善組織及非營利組織一同投入回饋社會，與政府共同照顧家境困苦的市民，陪伴他們一起度過寒冬。1051225

(中央社)