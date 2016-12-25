荷癌童發起塗指甲募款 3天募8千萬
荷蘭1名6歲癌末的小男孩，打算挑戰男生塗指甲油來募個數百歐元，沒想到最後募到250餘萬（約新台幣8366萬元）歐元的善款。
法新社報導，柯斯特倫（Tijn Kolsteren）5月確診為腦癌後，3天前才發起這次活動，未料成果意外地豐碩。慈善團體今天結束活動，宣布共籌得250餘萬歐元。
荷蘭NOS廣播公司報導，發起塗指甲油挑戰活動，是想幫助遭受肺炎折磨的孩子。」
報導指出，「這是1次巨大的成功，從DJ阿曼凡布倫（Armin van Buuren）到總理呂特（Mark Rutte）和許多知名人士，都塗上指甲油。」
柯斯特倫的家人上週才得知，化療療程未能減少他的腫瘤體積。他的父親吉瑞（Gerrit）告訴NOS，「儘管有這個壞消息，我們還是想為那些孩子做點什麼。」
他補充說，「我們一起想出了這個點子：他和1個朋友已經塗了指甲油，也很喜歡。我想做類似於挑戰冰桶的事情，以及挑戰男人塗指甲的禁忌」。（譯者：中央社蔡筱穎）1051225
(中央社)
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