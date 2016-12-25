學生扮納粹惹議 校方26日懲處教職人員
新竹光復中學舉辦變裝活動時，有學生扮成德國納粹，引發爭議，校方今天表示，將於明天開會討論行政懲處名單，但強調不會處分學生。
光復中學23日舉辦變裝秀活動時，有學生扮成德國納粹，包括服裝、旗幟、軍徽等裝扮，還用紙箱製作戰車，模仿德軍親衛隊受校閱之場景，引發爭議，以色列駐台辦事處對此發表強烈譴責，總統府也請行政部門追究校方責任，要求校方嚴加檢討、了解並強化相關教育。
校長程曉銘表示，此次事件造成與友好國家的感情傷害，校方有很大疏忽，呼籲外界莫再苛責學生，強調所有的錯都是校方行政督導失當，不會對學生記過，而是會針對教師、行政人員進行檢討，並訂於明天召開會議，研討懲處名單。
程曉銘也說，面對總統府與教育部多所責難，甚至將懲處、扣減補助，都是校方應該面對的，會坦然接受，會藉此次事件給師長、學生們一次機會教育，也呼籲大眾不要苛責孩子。
校方表示，為活絡校園氣氛與凝聚班級意識，每年辦理創意變裝遊行，讓學生們展現學習創意，此次主題為古今中外歷史人物，其中有班級討論後，決定做「希特勒」，豈料不論服裝、道具都製作相當「到位」，模仿德軍親衛隊，引發議論。
事件引發國際關注，學生與老師都非常自責，班導師劉習正昨天就透過校方發出聲明，在討論變裝主題時，表決結果為「希特勒」，但事後回想，認為這是他最失職之處，表示「當下應該立即否決」；也有學生自責，已向導師告知「週一可能不會到校上課」。1051225
(中央社)
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