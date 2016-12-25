野溪撒鹽模擬雪景 宜縣府要開罰
為了拍攝手機遊戲廣告，有拍攝團隊昨在宜蘭縣大同鄉芃芃野溪溫泉撒鹽，模擬雪景，但被民眾目擊後拍照上傳網路，引發網友撻伐。今天（25日）宜蘭縣政府環保局等單位前往現場採樣，由於破壞生態事證明確，環保局將依據水汙法裁處3萬到300萬元罰鍰，以及廢棄物清理法裁處1200到6000元，文化局也將拍攝公司列為黑名單，不再給予影視協拍協助。
環保局代理局長康立和表示，網路上流傳的照片，可知撒鹽量「從相片來看，量很大。」雖然經大自然自淨，今天溪水PH值在正常範圍，劇組破壞生態的行為明確，在破壞當下造成水體汙染，因此依據水汙法與廢清法開罰。
拍攝廣告的大兼廣告製作公司，則透過簡訊向縣府表達歉意，表示已盡力用各種方式降低汙染，事後也留所需人力清理現場，力求將傷害降至最低，但非常遺憾傷害已造成，對此事件表達最高歉意。
縣府指出，昨天劇組共約有50人，並將大量鹽巴撒在芃芃溫泉行水區陸地上，引起網友、當地居民譴責，縣府協拍中心對業者均積極協助，但該業者申請書、計畫書皆未表述拍攝雪景是以撒鹽方式處理，也未完成申請程序，縣府不再給予該業者影視協助協拍，也會對縣內特殊環境生態地區的協拍嚴格審查。
(中時)
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