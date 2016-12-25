加油團招募!中華健兒WBC將浴血奮戰 我們能做什麼？

為中華健兒加油!一起到韓國為球員打氣。圖為備戰2017世界棒球經典賽，中華隊球員15日到台中球場動動身子，調整狀況。(中時資料照)

中華隊將在首爾高尺巨蛋進行2017年WBC賽事。(圖取自維基百科/作者메이)。

「中華隊，加油!」2017世界棒球經典大賽(WBC)將在明年3月開打，中華健兒將在韓國首爾高尺巨蛋，和韓國、以色列、荷蘭三個國家進行廝殺戰，為了搶晉級門票，球員們早在14日便赴台中報到展開集訓，而球迷們的應援，是中華隊上場戰鬥的最佳動力，給這些為國爭光的球員們熱血沸騰的加油歡呼聲，正是我們最能做的事!經典賽加油團持續招募中，讓我們將如雷貫耳的加油聲，響徹韓國球場，做中華隊最稱職的啦啦隊!

中華代表隊在2017 WBC將出賽3場，首場對陣以色列，隔天則對陣荷蘭，第3天將對上地主國韓國。雖然中華隊在球員徵召過程並不順利，總教練郭泰源也坦言這次徵召，是他當總教練以來最辛苦的一次，但已入選參訓名單的球員們，仍依舊積極備戰，對於即將到來的賽事完全不敢鬆懈，整個團隊如此積極賣力，就是希望為國爭光，給這些球員熱烈的歡呼加油聲，讓台灣的棒球魂精神，在國外也能被看見，球迷們的支持與力挺，正是中華健兒最棒的精神食糧。

除此之外，到了首爾，名勝景點也該好好遊覽一番。在好買好逛的首爾自由行，很「難」騰出時間好好欣賞聞名遐邇的亂打秀NANTA，演員們利用廚房用具，在各式鍋碗瓢盆敲打出精彩的打擊樂，沒有語言隔閡，台上演員的肢體動作就能讓你笑到不行，不時傳出的食物香味讓觀賞者視覺、聽覺、嗅覺三方面全都滿足，如此精彩的表演，到首爾必看。

韓國景福宮相當氣派。(圖/shutterstock)

天氣好時漫步三清洞，相當愜意。(楊婕攝)

到一個國家，不看看當地特有的文化遺產相當可惜，何況還是在市區內!漫遊韓國景福宮，在壯觀的宮殿建築中穿梭，遙想當年朝鮮王國盛世，想像殿下、世子、中殿娘娘，曾在這裡上演的浪愛情故事或權利鬥爭戲碼，不論你是不是韓劇迷，都會被這座宮殿深深吸引。

好天氣下的三清洞，有種致命的迷人感，到了就捨不得離開。漫步在這條充滿藝術氣息的街道，清幽、自在、舒適、愜意，雖在市區中，但這裡鬧中取靜，傳統與現代相互融合特色，讓人為其佇足停留，為中華健兒加油的旅行，有目的、有深度，準備好一起出發，到韓國為中華隊加油打氣!

(中時電子報)