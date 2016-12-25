對付「老賴」 西安鬧市大螢幕秀個資

大陸對付欠稅欠帳欠繳罰款的人（俗稱「老賴」）有新做法，據華商網報導，陝西省西安市未央區法院建立失信被執行人「曝光台」，將100名失信被執行人的資訊，在鬧市北大街、鐘樓、小寨等繁華區域的街頭大螢幕上滾動「展出」，讓所有人都可以看到那些人是「老賴」。

日前，一名被執行人張某覺得「丟人、難堪」，匆匆到未央區法院執行局，主動交了80萬元人民幣執行款。

(旺報)