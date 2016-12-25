嘉義市長涂醒哲否認入閣 尋求連任
嘉義市長涂醒哲就職2周年，但入閣回鍋掌衛福部傳聞甚囂塵上，今天他否認有入閣的打算，他與市民有4年甚至8年之約，言下之意是要尋求連任。
涂醒哲的施政民調始終低迷，傳言他入閣，以利民進黨布局2018嘉義市長選舉，網路及特定媒體流傳他將取代現任衛福部長林奏延，接掌衛福部。
涂醒哲否認將到中央當衛福部長，他認為傳聞是謠言。他表示，有此傳言代表肯定他是足以當中央官員的一流人才，回到地方服務，回饋鄉親，外面有這麼多傳聞，或許是「有人會因為我離開，可以獲得更多好處」，不得而知，但謠言止於智者，希望不要再傳了，鄭光宏議員也曾在議會質詢他入閣的問題，他同樣以「謠言止於智者」回答。
涂醒哲表示，他與市民有4年甚至8年的契約，能不能有8年約定，他不知道，交給市民決定，但至少4年之約要做好做滿。
涂醒哲的夫人鄭玉娟最近幾乎如影隨形陪同市長出席藝文場合、假日活動，引起許多人關注及議論。涂醒哲說，太太出席活動可以「闢謠」，因為謠傳市長假日都回台北陪太太，事實上剛上任初期市長官邸在整修，沒有入住，整修後他們就搬進官邸，他去台北是公事，並非回家陪太太。
媒體詢問市長夫人會陪市長競選連任嗎？鄭玉娟表示，當初陪市長回嘉義市競選就是想為家鄉做些事，會永遠秉持這個初衷。
(中時)
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