NBA耶誕節大戰 科比這數據無敵

我要評比

美國職籃（NBA）今天休兵，而明天的耶誕節大戰向來是例行賽重頭戲，據統計，退役的洛杉磯湖人球星科比．布萊恩，在耶誕節大戰累積395分，目前是史上第1人。

傳奇球星科比．布萊恩（Kobe Bryant）在上球季結束退役，根據「thescore.com」今天報導，耶誕節大戰總得分排名第2是「大三元製造機」羅伯森（Oscar Robertson）的377分。

羅伯森曾在1961至62年賽季，締造平均單場30.8分、12.5籃板、11.4助攻「大三元」的驚人數據。

耶誕節大戰總得分排名第3是韋德（Dwyane Wade）的277分，再來是歐尼爾（Shaquille O'Neal）的272分、詹姆斯（LeBron James）的270分。

而史上僅有5名球員在耶誕節大戰寫下「大三元」的數據，分別是衛斯布魯克（Russell Westbrook）、詹姆斯（LeBron James）、哈夫里查克（John Havlicek）、羅伯森（Oscar Robertson）和康寧漢（Billy Cunningham）。1051225

(中央社)