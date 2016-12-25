NBA耶誕節大戰 科比這數據無敵
美國職籃（NBA）今天休兵，而明天的耶誕節大戰向來是例行賽重頭戲，據統計，退役的洛杉磯湖人球星科比．布萊恩，在耶誕節大戰累積395分，目前是史上第1人。
傳奇球星科比．布萊恩（Kobe Bryant）在上球季結束退役，根據「thescore.com」今天報導，耶誕節大戰總得分排名第2是「大三元製造機」羅伯森（Oscar Robertson）的377分。
羅伯森曾在1961至62年賽季，締造平均單場30.8分、12.5籃板、11.4助攻「大三元」的驚人數據。
耶誕節大戰總得分排名第3是韋德（Dwyane Wade）的277分，再來是歐尼爾（Shaquille O'Neal）的272分、詹姆斯（LeBron James）的270分。
而史上僅有5名球員在耶誕節大戰寫下「大三元」的數據，分別是衛斯布魯克（Russell Westbrook）、詹姆斯（LeBron James）、哈夫里查克（John Havlicek）、羅伯森（Oscar Robertson）和康寧漢（Billy Cunningham）。1051225
(中央社)
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