新航台灣老總尋巷弄美食 首嚐違停罰單

新加坡航空台灣分公司總經理劉家福上任快滿兩年，對台灣美食大為讚賞，甚至為了尋找巷弄美食，在人生地不熟時，跟著一般民眾路邊停車，結果嚐到生平首次違規停車罰單。

劉家福和台灣的緣份可追溯到22年前，當時他在新加坡服兵役，被派到屏東受訓3星期，在結訓前的假日，第一次逛夜市，他覺得夜市真有趣，當年他也對夜市賣的豆花及炸臭豆腐留下深刻印象。

劉家福說，台灣的豆花有多種口味調味，口感非常獨特，是第一個他愛上的台灣美食，但臭豆腐就難以下嚥。

2年前，劉家福被派任新航台灣分公司總經理，距離他上次來台灣已20年，他除了不錯過夜市，也利用機會發覺更多台灣美食。

劉家福眼中的台灣美食不必到高檔餐廳，夜市或巷弄裡就找得到，除了豆花，小籠包、炸雞排、紅豆湯、湯圓都是劉家福認定的台灣美食。

相隔20年再來台灣，劉家福再次鼓起勇氣嚐臭豆腐，他說，這回他對蒸的臭豆腐比較能接受。

劉家福也很喜歡吃火鍋，他記得，剛派任台灣沒多久，在人生地不熟下，開著車去找一家位在巷弄的火鍋店，巷口前他看很多汽車靠邊停，就跟著停，結果用完餐後，車上多了一張罰單，這也是他生平首次因違規停車收到罰單。

台灣的熱情讓劉家福2年前到台灣時，深刻感受到，因他是在農曆年前到任，很多與公司有業務往來各旅行社都邀他參加年終尾牙餐會。

劉家福說，他在尾牙活動開了眼界，原本以為只是單純吃飯，沒想到大家情緒都很嗨，許多人爭相上台唱歌表演或玩各種比賽，連董事長、總經理都親自上場，他也被感染得變很興奮，很多人雖才認識不久，但很快就因熱鬧氣氛拉近距離。

現在劉家福為朋友介紹台灣時，會形容台灣是個「好吃、好玩、好看」的地方。

對劉家福來說，除了知名景點外，真正吸引他的是很多縣市都有的自然生態公園，因為這些地方都是他在假日帶兒子踏青的好去處。1051225

(中央社)