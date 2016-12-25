被罵慘 傅園慧不演陸央視春晚小品了

先前盛傳在里約奧運奪牌的大陸體壇明星傅園慧和張繼科將攜手登上2017年大陸央視春晚表演小品，大陸輿論反應兩極。不過最新消息顯示，兩人確定無緣2017年春晚小品。

北京青年報報導，2017年中國大陸中央電視台春節聯歡晚會語言類節目終審22日在央視一號演播廳舉行。此前被寄予厚望的傅園慧、張繼科跨界演小品未出現在名單中。

據大陸搜狐體育，先前盛傳兩人的節目搭檔－春晚常客郭冬臨的小品搭檔確認為喜劇演員陳寒柏和句號。這意味著，張繼科和傅園慧確定不會登上2017年央視春晚的舞台。但張繼科會在2017年東方衛視的跨年演唱會上與觀眾一起跨年。

對於傅園慧、張繼科上央視春晚演小品，大陸輿論反應兩極，有網友表達期待，但有人不以為然。

大陸時評作家毛開雲撰文說，「開啥國際玩笑？」用人要用長處，讓張繼科、傅園慧等優秀運動員在春晚的舞台上亮亮相，弘揚體育道德和奧運精神，這是可以和應該的，但讓他們演小品，確實為難了他們。這不僅影響央視春晚的形象，一定程度上也會毀了兩人。1051225

(中央社)