核食公聽會吵翻天 主席宣布改座談會
核災區食品公聽會今天在新北舉行，與會民眾主張會議違反程序問題，吵了一上午仍無法進入正題。在公民團體建議下，主席隨後宣布公聽會改為座談會，新北場公聽會擇期再辦。
「日本核災後食品風險危害評估及管理及茨城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會」今天上午9時在新店舉行，上百名反對民眾到現場抗議，會場內平均每5分鐘就有人拍桌、大喊，甚至在桌子跳上跳下，會議開始近2小時仍無法開會。
公聽會主席、台灣動物社會研究會執行長朱增宏發言頻被打斷，要求抗議民眾坐下來讓民間團體發言，否則就要請警察把阻撓公聽會進行的民眾帶離場，遭民眾反嗆「你先離開」，又恢復一片鬧烘烘。
隨後，綠色公民行動聯盟、媽媽監督核電廠聯盟、主婦聯盟等多個公民團體都表示，這場公聽會相關資訊並未依法提早14天公布，程序上有瑕疵，公聽會效力遭到民眾質疑，建議改為座談會，不具法律效力。
主席朱增宏隨後裁示公聽會改座談會，新北場公聽會擇日再辦，食安辦主任許輔指出，政府會尊重公民團體的決議。1051225
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。