核食公聽會吵翻天 主席宣布改座談會

核災區食品公聽會今天在新北舉行，與會民眾主張會議違反程序問題，吵了一上午仍無法進入正題。在公民團體建議下，主席隨後宣布公聽會改為座談會，新北場公聽會擇期再辦。

「日本核災後食品風險危害評估及管理及茨城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會」今天上午9時在新店舉行，上百名反對民眾到現場抗議，會場內平均每5分鐘就有人拍桌、大喊，甚至在桌子跳上跳下，會議開始近2小時仍無法開會。

公聽會主席、台灣動物社會研究會執行長朱增宏發言頻被打斷，要求抗議民眾坐下來讓民間團體發言，否則就要請警察把阻撓公聽會進行的民眾帶離場，遭民眾反嗆「你先離開」，又恢復一片鬧烘烘。

隨後，綠色公民行動聯盟、媽媽監督核電廠聯盟、主婦聯盟等多個公民團體都表示，這場公聽會相關資訊並未依法提早14天公布，程序上有瑕疵，公聽會效力遭到民眾質疑，建議改為座談會，不具法律效力。

主席朱增宏隨後裁示公聽會改座談會，新北場公聽會擇日再辦，食安辦主任許輔指出，政府會尊重公民團體的決議。1051225

(中央社)