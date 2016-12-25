俄國防部客機失聯 機上載70人

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新華社據俄新社25日快訊報導，一架載有約70人的俄羅斯國防部圖-154（Тu-154）飛機，從索契起飛後從雷達上消失。另據初步消息顯示，這架軍機原定飛往敘利亞拉塔基亞港。

Тu-154是前蘇聯圖波列夫設計局研製的三引擎中遠程客機。同類機型是美國的波音727、英國的三叉戟客機。

(旺報)